美 상원, 中견제 법안 처리‥반도체에만 60조 투자

백악관도 공급망 대책 공개

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 중국과 기술 패권 경쟁을 벌이고 있는 조 바이든 미국 행정부와 의회가 동시에 중국 압박에 나섰다. 백악관이 중국과의 기술 경쟁에서 승리하기 위한 청사진을 마련한 가운데 미 상원이 중국견제법을 초당적으로 통과시켰다.

미 상원은 8일(현지시간) 반도체 등 중국과 경쟁이 치열한 중점 산업 기술 개발과 생산에 2500억달러(약 280조원)를 지원하는 중국견제법을 찬성 68, 반대 32의 압도적 표차로 처리했다.

이번 법 통과에 따라 향후 5년간 1900억달러(약 210조원)가 기술 개발에 투자되며 특히 540억달러(약 60조원)는 반도체에 특정해 집행될 예정이다. 자동차 부품용 반도체 개발에는 20억달러(약 2조2000억원)가 할애됐다. 이번에 통과된 법안은 그동안 상원에 계류된 각종 중국견제법을 총망라한 것이다.

이날 백악관은 반도체와 배터리, 희토류 등 필수광물, 의약품 등 4가지 핵심 분야에 대한 범정부 차원의 검토를 토대로 미국의 공급망 차질 대응 전략을 담은 보고서를 공개했다.

