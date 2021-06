코로나 피해회복에 405조 투입한 독일, 연말까지 지원 연장

코로나19 피해지원에 3000억 유로(약 405조원)를 투입한 독일 정부가 지원을 연말까지 연장할 전망이다.

현지 언론 디벨트는 페터 알트마이어 독일 경제장관이 다음주 중 대연정이 6월 이후까지 코로나19 피해지원을 연장하는 방안에 대해 합의할 것이라고 내다봤다고 3일(현지시간) 전했다.

그는 "일부 기업들은 계속 완전히 영업을 재개하지 못할 테고, 일부 기업은 매출이 다시 즉각 치솟지 않을 것"이라며 "피해지원은 30% 이상 매출 감소를 증명할 수 있는 사업장에만 제공할 것"이라고 말했다.

알트마이어 장관은 "피해지원 연장이 9월 말까지로 정해질지, 12월 말까지로 정해질지는 미정"이라며 "개인적으로는 총선과 연계를 피하기 위해 연말까지 연장하는 게 바람직하다고 본다"고 말했다.

그동안 독일은 코로나19 피해 지원을 위해 3000억 유로를 쏟아부었다.

알트마이어 장관은 "경제회복 엔진이 다시 가동되고 있다"면서 "독일 경제는 가장 어려운 시기를 넘겼다"고 말했다. 그는 올해 독일 경제가 3.5∼4.0% 성장할 것으로 내다봤다.

