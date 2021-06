한국씨티은행 "이벤트 참여하고 노트북 받아가세요"

[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행이 ‘당신을 위한 YOU월 이벤트’를 진행한다고 3일 밝혔다.

대상은 한국씨티은행에 상품을 한 개 이상 보유한 고객이다. 6월 말까지 한국씨티은행 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 쿠폰을 받으면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 3000개를 제공한다.

이와 함께 ‘씨티 레벨업 통장 이벤트’ 또는 ‘분산투자 펀드 가입 이벤트’ 중 1개 이상 추가 참여하면 추첨을 통해 5명에게 갤럭시 북 프로를 지급한다.

‘씨티 레벨업 통장 이벤트’는 6월 말까지 모바일 앱으로 해당 상품을 처음 개설하는 모든 고객을 대상으로 진행된다. 연 최대 1.0%의 금리 혜택을 제공한다. 6월 말 잔액에 따라 신세계 상품권 모바일 교환권도 최대 20만원까지 준다.

‘분산투자 펀드 이벤트’는 같은 기간 내 2개 이상의 펀드를 온라인으로 신규 가입하는 고객이 대상이다. 펀드 합산 금액에 따라 신세계상품권 모바일 교환권을 최대 100만원까지 증정한다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr