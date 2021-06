사회성 뛰어난 아이는 어떻게 만들어질까?

소아청소년 정신건강의학과 전문의와 소아과 전문의 초청, 자녀의 사회성발달 및 자녀에 대한 이해를 돕는 부모자녀간 기능적 향상 도모하는 자리 마련...강의1 사회성이 싹트다(부모와 아이의 마음이 만나다.) 강의2 사회성이 꽃피다(가장 소중한건 나라는 존재)

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 소아청소년 정신건강의학과 전문의를 초청해 오는 30일 비대면 공개 건강강좌를 개최한다.

자녀의 사회성 발달 및 또래 관계 능력 향상에 관심이 있는 주민의 기대를 모으고 있는데 선착순 100명에 한해 이메일 및 전화신청을 받고 있다.

성북구정신건강복지센터 소아청소년 정신건강증진 사업의 일환으로 개최되는 이번 강좌는 비대면 온라인(youtube)교육으로 진행되며, 성북우리아이들병원 송민재 원장과 무지개정신건강의학과 최은형 원장 재능기부로 마련됐다.

구 관계자는 “자녀를 둔 주민을 대상으로 한 이번 강좌는 생애주기별 사회성 발달과정에서 다양하게 나타날 수 있는 사례 중심으로 구성됐다”면서 “아동청소년의 사회성 발달에 대한 이해를 도울 뿐만 아니라 자녀가 긍정적인 또래경험을 통해 건강한 성장을 하도록 돕는 부모의 역할에 대해서도 배울 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라고 전했다.

또 “어느 때보다 아이들의 사회성 발달에 대한 고민이 많은 지금 ‘사회성’에 대한 혜안을 나누기 위해 임상경험과 이론을 담아 정신건강 전문가들이 고민을 함께 나누는 자리가 필요하다”고 덧붙였다.

공개강좌에 참여하고자 하는 주민은 성북구정신건강복지센터로 문의하거나 이메일(havegood@sb.go.kr)로 성명, 연락처 등을 기재해 신청하면 된다.

