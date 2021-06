제넥신 "코로나19 백신 임상1상서 안전성·면역원성 확인"

메드아카이브서 'GX-19N' 임상 1상 결과 발표

[아시아경제 김지희 기자] 제넥신이 의학논문 사전 공개사이트 메드아카이브(medrxiv)를 통해 코로나19 백신 후보물질 'GX-19N'의 임상 1상 결과를 2일 발표했다. 제넥신은 19세에서 55세까지 21명의 건강한 성인을 대상으로 GX-19N 3㎎을 4주 간격으로 두 번 투여하는 방식으로 임상 1상을 진행했다.

이번 논문에서는 특히 백신의 안전성이 강조됐다. GX-19N 3㎎ 투여 후 10명에서 약물 이상반응이 나타났으나 모두 그레이드(Grade) 1의 경미한 수준이었으며, 전신 이상반응률은 모든 항목에서 10% 미만이었다. 심각한 이상 반응을 보였거나 부작용으로 임상을 중단한 참가자는 없었다. 두 번째 투여에서도 부작용이 증가하지 않았다.

면역원성 측면에서는 스파이크 및 RBD 단백질 결합 항체가 약 81%에서 4배 이상 증가했다. 중화 항체도 투여전 대비 의미있는 증가세를 보였다. 아울러 임상 참가자 20명 가운데 최소 18명에게서 스파이크 단백질과 뉴클리오캡시드 단백질에 대해 회복기 환자와 동등 이상의 T세포 면역 반응이 나타났다.

제넥신은 5GX-19N 접종 후 유도된 뉴클리오캡시드 특이적 T세포가 영국(B.1.1.7), 남아공(N.1.351), 브라질(P.1) 변이체에 반응하는지도 조사했다. 조사 결과 코로나19 변이체에서 발견된 아미노산 서열이 GX-19N 접종군에서 발견된 T세포가 인지하는 아미노산 서열과 동일한 것을 발견했다. 이에 따라 제넥신은 GX-19N으로 유도된 뉴클리오캡시드 특이적인 T세포 반응이 앞으로 발생할 수 있는 코로나19 변이체에 작용할 수 있을 것으로 전망했다.

성영철 제넥신 대표이사는 "GX-19N의 가장 큰 특징은 서열 보존성이 매우 높은 뉴클리오캡시드 항원을 추가한 것"이라며 "이번 임상을 통해 GX-19N의 안전성과 폭넓고 강한 T세포 반응을 다시 확인한 만큼 이를 기반으로 빠르게 글로벌 임상 2·3상을 진행해 나가겠다"고 밝혔다.

