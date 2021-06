[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆삼성물산=1조2585억원 규모 대만 국제공항 제3터미널 토목건축공사 수주

◆현대건설=6820억원 규모 이마트 보유 가양동 일대의 토지 및 그 지상건물에 대한 매매계약을 체결

◆까뮤이앤씨=390억원 규모 타인에 대한 채무보증 결정

◆하나투어=950억 원 규모 티마크호텔 명동 건물 및 토지 양도결정

◆SK=에스케이이엔에스 1116억 원 규모 계열사 채무보증 결정

◆평화산업=26억원 규모 계열사 채무보증

