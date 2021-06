노숙자 공격받은 아시아계 美경찰, 행인들이 구해

[아시아경제 김형민 기자] 미국의 노숙자가 차이나타운에서 인종차별적 발언을 쏟아내다 신고를 받고 출동한 아시아계 경찰마저 공격하는 사건이 발생했다.

경찰은 바닥에 넘어져 노숙자에게 깔리고 목조르기까지 당하는 수모를 당했으나 주변 행인들의 신속한 도움으로 구조됐다.

1일 미국 지역방송 ABC7 등에 따르면 지난달 28일(현지시간) 캘리포니아주 샌프란시스코 경찰은 관내 차이나타운에서 한 남성이 인종차별적 위협 발언을 한다는 신고를 받았다.

현장에 도착한 아시아계 여성 경찰은 노숙자에게 뒤돌아서서 머리에 손을 올리라고 명령했다. 경찰이 노숙자 등 뒤로 가까이 다가서며 무기를 가졌는지 묻는 순간, 노숙자가 몸을 돌리는 듯하더니 순식간에 그를 바닥으로 넘어뜨렸다. 노숙자는 경찰을 깔고 앉아 머리를 잡아당기고 목까지 조르며 꼼짝하지 못하게 만들었다.

그 때 지나가던 행인들이 하나둘 달려와 노숙자를 떼어냈다. 뒤이어 동료 경찰들이 도착하며 노숙자를 완전히 제압했다. 당시 현장 상황은 감시카메라에 모두 담겼고 경찰은 이를 공개했다.

습격당한 경찰은 경미한 상처를 입을 것으로 파악됐다. 이 노숙자는 과거에도 노인과 경찰 폭행 등 혐의로 체포된 적이 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 노숙자를 증오범죄 혐의로 조사 중인지 밝히지 않았지만 시민들의 신속하고 용감한 행동으로 큰 도움을 받았다면서 공개적으로 감사를 표시했다.

