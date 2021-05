국민의힘, 조국 회고록 향해 “자서전인가, 자전적 소설인가”

[아시아경제 전진영 기자] 국민의힘은 30일 조국 전 법무부 장관의 회고록 출간에 대해 비판에 나섰다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 “자서전인가, 자전적 소설인가”라며 “‘촛불’로 불장난을 해가며 국민 속을 다시 까맣게 태우려나”라고 비판했다.

배 대변인은 조 전 장관이 회고록에서 윤석열 전 검찰총장을 향해 ‘수구보수 진영의 대권후보’라고 지칭한 것에 대해 “본인 신원(伸寃)과 지지층 결집에도 나선 듯하다”고 꼬집었다.

윤희숙 의원은 “지금 조 전 장관의 저서를 두고 여권 대선주자들이 앞다퉈 위로와 공감의 말을 내놓고 있다”며 “국민은 눈에 안보이고 ‘머리가 깨져도 조국’을 외치는 강성지지자만 보고 정치하겠다는 것 같다”고 말했다.

윤 의원은 “대선 주자들이 모여 조국 저서를 놓고 ‘우리 시대의 공정이란 무엇인가’의 화두와 진지하게 씨름하는 모습을 보고 싶다”며 “최순실과 정유라, 조국과 조민 사건이 한국사회에 어떤 시사점을 갖는지를 제대로 정리하고 넘어가는 것이 나라가 다음 챕터로 넘어가기 위해 얼마나 중요한지 많은 국민이 공감하실 것이라 생각한다”며 북콘서트를 제안하기도 했다.

김웅 의원도 “조국이 민주당이고 민주당이 바로 조국”이라며 “민주당을 찍는 것이야말로 바로 조국의 령도에 따르는 것”이라고 비꼬았다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr