트뤼도 加 총리 "코로나19 기원 규명 美 노력 지지"

[아시아경제 박병희 기자] 캐나다 쥐스탱 트뤼도 총리가 코로나19 발병 기원을 규명하기 위한 조 바이든 미국 대통령의 노력을 지지한다고 밝혔다.

트뤼도 총리는 27일(현지시간) 회견에서 "우리는 미국 등이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 기원을 더욱 잘 이해하기 위해 벌이는 노력을 지지한다"고 밝혔다고 일간 글로브앤드메일 등이 전했다.

트뤼도 총리는 "이는 진실을 명확히 할 뿐 아니라 추후 그런 질병의 대유행에서 세계를 어떻게 보호할지를 완전히 이해하도록 할 것"이라고 말했다. 그는 "항간에 많은 이론이 있다는 사실을 잘 알고 있다"며 "그러나 우리는 무슨 일이 일어났는지, 그리고 그런 일이 재발하지 않도록 하려면 어떻게 해야 하는지를 알기 위해 총체적으로 완전한 사실을 규명할 필요가 있다"고 밝혔다.

바이든 대통령은 전날 코로나19 기원이 중국 우한 바이러스 연구소라는 논란과 관련해 미국 정보당국에 추가 조사 및 재보고를 지시했다.

