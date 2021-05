'코로나는 잔물결' 트윗 논란…日 스가총리 고문 사임

[아시아경제 김혜민 기자] 코로나19 사태를 제대로 대응하지 못해 비판 받는 스가 요시히데 일본 총리를 두둔한 그의 측근이 전격 사임했다. 일본의 코로나19 사태는 '잔물결', '방귀같은 것'이라는 트위터 글을 잇따라 올렸다가 논란이 커지면서다.

24일(현지시간) 교도통신 등 현지 언론에 따르면 내각관방참여 직책을 맡아 스가 총리의 비상근 고문으로 활동한 다카하시 요이치 가에쓰 대학 교수가 이날 고문 사직원을 제출했다.

평소 트위터를 통해 자신의 생각을 개진한 다카하시 교수는 코로나19가 확산하는 상황에서 도쿄올림픽 개최를 추진하는 스가 내각을 지지하는 메시지를 내놔 논란이 됐다. 지난 21일에는 일본 정부의 코로나19 긴급사태에 대해 하찮다는 의미로 "방귀같은 것"이라고 표현해 비판을 받았다.

지난 9일에도 트위터에 세계 주요국의 코로나19 확진자 발생 그래프를 보여주면서 "일본은 이 정도의 잔물결. 이것으로 올림픽 취소라고 하면 ㅋㅋ(笑笑)"라는 글을 올려 코로나19 상황을 가볍게 다뤘다는 논란에 휩싸였다.

논란이 커지자 일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관은 24일 기자회견에서 "본인이 책임을 지고 대응해야 할 것"이라고 말했다. 이후 다카하시 교수는 트위터를 통해 사과 입장을 밝히고 사직원을 낸 것으로 알려졌다.

