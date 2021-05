동남권원자력의학원 "위암·유방암 치료 평가 1등급"

[아시아경제 김봉수 기자] 동남권원자력의학원(원장 박상일)은 건강보험심사평가원이 최근 발표한 위암, 유방암 등의 적정성 평가에서 모두 1등급을 획득해 암 치료 잘하는 병원으로 인정받았다고 19일 밝혔다.

이번 적정성 평가는 위암과 유방암 수술을 하는 전국 의료기관(위암 208개 기관, 유방암 175개 기관)에서 2019년 1월~12월까지 원발성 암(위ㆍ유방)으로 치료받은 만 18세 이상 입원환자를 대상으로 실시한 결과였다. 평가항목은 ▲ 전문 인력 구성 여부 ▲ 수술ㆍ방사선ㆍ항암 화학요법 등 적정 치료 시행 여부 ▲ 검사ㆍ수술 기록 충실성 ▲ 평균 입원일수 및 입원 진료비 등 위암 총 13개 지표, 유방암은 총 10개 지표로 나뉘어 진행됐다.

평가 결과 동남권원자력의학원은 유방암 적정성 평가에서 100점 만점을 획득했으며, 위암 적정성 평가에서는 99.46점을 획득, 두 평가 모두 최우수등급인 1등급을 기록했다.

암 외에도 6차 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가에서도 6회 연속해서 1등급을 받았다. 동남권원자력의학원은 과학기술정보통신부 산하의 공공기관이다.

박상일 동남권원자력의학원 원장은 "심평원에서 발표하는 적정성평가 1등급은 환자만족도 및 수술·치료관리 수준이 우수함을 객관적으로 입증한 결과”라며 "앞으로도 암 뿐만 아니라 일반 질환에 있어서도 안전하고 질 높은 의료 서비스를 제공하는데 최선을 다하겠다” 밝혔다.

