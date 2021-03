[세종=아시아경제 김현정 기자] 기획재정부 1차관에 임명된 이억원 기재부 내 대표적인 거시경제 전문가로 꼽힌다.

서울 출신인 그는 서울 경신고, 서울대 경제학과를 졸업했으며 행정고시 35회 출신으로 기재부 미래전략과장, 종합정책과장, 경제구조개혁국장, 경제정책국장 등 요직을 두루 거쳤다.

중남미개발은행 미주투자공사(IIC)에서 근무한 데 이어 주제네바대표부 공사참사관을 지냈고 2015년 한국인 최초로 세계무역기구(WTO) 국내규제작업반 의장을 맡아 다자통상 등에도 해박하다는 평이다.

기재부 경제정책국장을 맡고 있던 2019년에는 일본의 수출규제 조치에 맞서 소재·부품·장비 산업 강화를 추진했고, 지난해 5월에는 청와대 경제정책비서관으로 들어가 국내 경제정책 전반을 조율한 경력을 가지고 있다. 현 정부의 정책과 관련한 높은 이해도를 기반으로 강한 업무추진력을 발휘해 왔다는 평가를 받는다.

