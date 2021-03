[포토]노현송 서울 강서구청장, 백신 예방접종 준비상황 점검

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장이 29일 오전 11시 옛 염강초등학교(허준로 221-22)에 설치된 강서구 예방접종센터를 찾아 2단계 예방접종에 앞서 준비상황을 점검했다.

노 구청장은 대상자 확인 과정부터 예진표 작성과 접종, 이상 반응 모니터링까지 예방접종 모든 과정을 면밀히 살폈다.

특히, 백신 관리 방법, 다수의 인원이 몰리는 상황을 대비한 대기장소 확보, 이상 반응 발생 시 대처요령 등 안전성과 돌발상황 대처방법을 집중 점검했다.

이날 오후에는 백신 예방접종 실제상황을 가정한 모의훈련도 진행했다.

의사, 간호사, 행정지원인력, 경찰, 소방, 군인 등 80여 명이 투입돼 ▲예진표 작성 및 접종 시연 ▲이상 반응 환자 발생 시 응급 처치 ▲환자 이송 등 여러 가지 돌발 상황에 대비한 훈련을 가졌다.

노현송 구청장은 “예방 접종 모든 과정을 면밀하게 분석, 응급상황에도 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 철저하게 준비할 것”이라며 “구민들께서 한치의 불편함 없이 안전하게 백신 접종을 할 수 있도록 모든 행정력을 총동원하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr