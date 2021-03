'코로나 경제위기' 이탈리아, 43조원 규모 추가 부양안 도입

[아시아경제 황윤주 기자] 이탈리아 정부가 19일(현지시간) 320억 유로(약 43조원) 규모의 추가 경기부양안을 승인했다고 ANSA 통신 등 현지 언론이 보도했다.

이번 대책은 코로나19 사태로 타격을 받은 기업 지원과 고용 유지, 저소득층 생계 보조, 백신 캠페인 활성화 등에 초점을 맞췄다.

지출 항목별로 보면 피해 기업 보조금 명목으로 가장 많은 110억 유로(약 14조7860억원)가 할당됐고 고용 지원과 저소득층·자영업자 소득 보전 및 각종 세금 면제 등에 약 80억 유로(약 10조7535억원)가 쓰일 예정이다.

코로나19 방역에는 45억 유로(약 6조488억원)가 배정됐다. 이 가운데 백신 구매에 절반에 육박하는 21억 유로(약 2조8228억원)가 투입된다.

이밖에 지방정부 재정 보조(30억 유로), 관광·문화산업 지원(21억 유로) 등의 예산도 책정됐다.

마리오 드라기 총리는 이날 경기부양안을 승인한 뒤 가진 기자회견에서 현재 진행 중인 경제 위기의 부분적인 해결책에 불과하지만 현 상황에서 할 수 있는 최선의 대책이라고 강조했다.

이탈리아는 작년 2월 코로나19 사태가 터진 이래 여러 차례 경기부양책을 도입했다. 그 총액은 2000억 유로(약 269조원)를 넘어서는 것으로 추산된다.

이는 고스란히 국가 채무와 재정 적자 확대로 이어질 전망이다. 작년 말 기준 국내총생산 대비 국가 채무 비율은 155.6%로 전후 최고치를 기록했다. 유로존에서는 그리스에 이어 두 번째 높은 수치다. 재정 적자는 작년 GDP 대비 9.5%에서 올해는 10% 안팎에 이를 것으로 예상된다.

