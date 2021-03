서초구, 청년사회 진출 아카데미 개최

역대 최악 취업난 속 청년사회진출을 위해 서초가 준비한 취업교육패키지...취업 준비 필수과정인 ?자기소개서반 ?NCS·직무적성반 ?AI/VR 면접컨설팅관 운영... 희망 강의 선택수강 및 중복수강 가능 : 개인 수요에 최적화 된 취업 프로그램 시스템

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 코로나19 취업 한파를 녹이기 위해 연말까지 만 19~34세 지역내 청년 400명을 대상으로 취업준비 전과정을 지원하는 ‘청사진(청년사회진출) 아카데미’를 개최한다.

구는 효율적인 운영을 위해 청년수요 중심의 선택형 커리큘럼을 마련했다.

희망하는 강의를 선택, 수강할 수 있으며, 중복수강도 가능하도록 준비, 개인수요에 최적화 된 취업 프로그램 시스템을 만들기로 했다.

우선, ‘자기소개서반’은 청년들이 사회진출하기 위한 첫 출사표인 자기소개서를 작성하는 클래스다.

취업을 준비하는 청년들에게 취업전문 컨설턴트가 취업의 당락을 좌우하는 스토리텔링형 자기소개서 작성법부터 효과적인 취업전략 및 구직자의 기업 접근 전략을 소개, 항목별 작성 요령 및 예시를 강의한다.

지원자 100명 전원의 자소서를 1:1로 첨삭하며 항목별 내용을 피드백하고 방향성을 점검한다.

수강생은 전문성 있는 컨설팅을 받아, 취업경쟁력을 강화할 수 있다.

또, 구는 청년들이 희망하는 진로에 따라 다양한 필기시험의 유형에 맞게 대기업·공기업·금융권반별로 특화한 교육 프로그램 운영을 지원하는 곳을 준비했다.

바로 ‘NCS·직무적성반’이다. 공기업·금융권의 필수 관문이 NCS(국가직무능력표준)라면 대기업의 필수 관문은 직무적성검사인 만큼 전문강사가 주요 기업별 직무 적성 최신 트렌드를 강의하고 최신기출문제 풀이와 함께 문제별 유형분석까진 진행, 수강생의 취업 역량을 강화한다.

특히 ‘서초 청사진 아카데미’ 최고 특화 프로그램은 바로 ‘AI/VR 면접체험’이다. 코로나19로 AI면접 시스템을 도입하는 기업체가 증가함에 따라 최근 트렌드에 맞춰 구는 ‘AI/VR 면접컨설팅관’을 설치했다.

인적성검사를 AI프로그램으로 시행, 체계적이고 심층적인 데이터 분석이 가능, 실제 면접 현장을 VR(가상현실)로 체험, 충분한 실전 대응 준비를 할 수 있다.

이번 교육과정은 오는 4~6월은 자기소개서반(100명), 5~10월은 NCS·직무적성반(100명)이 온라인 비대면 교육으로 진행되고, AI/VR 면접 프로그램(200명)은 3~12월 동안 사전예약 접수 후 ‘면접컨설팅관’에 방문, 이용할 수 있다.

지원방법은 서초구청 홈페이지 내 공지사항에서 참가신청서를 다운받아 작성한 후 프로그램별 신청 마감일까지 메일(201601164@seocho.go.kr)로 제출하면 된다.

자세한 문의 사항은 서초구청 아동청년과로 문의하면 된다.

한편, 구는 2019년부터 ‘서초 청사진 아카데미’를 운영, 청년들에게 취업준비에 대해 구체적인 로드맵을 설정, 취업성공을 지원하는데 큰 역할을 했으며, 참여자들로부터 높은 호응을 얻어왔다.

매년 혁신적이고 창의적인 청년지원 프로그램을 발굴하고 일자리를 창출하기 위해 아동청년과를 신설하는 등 청년들이 사회 구성원의 일원으로서 밝은 미래를 지향할 수 있도록 하는데 전력을 다하고 있다.

조은희 서초구청장은 “코로나의 확산으로 찾아온 고용절벽 시대에 청년들이 직면한 어려움을 다시 한번 되새긴다”며 “청년들에게 희망의 사다리가 되어 밝은 미래로 오를 수 있도록 청년 사회진출을 끝까지 책임지겠다”고 밝혔다.

