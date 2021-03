"美 인권 최저수준" "우리도 실수해" 얼굴 붉힌 미·중 세기의 만남

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 행정부 출범 후 첫 미·중 고위급 회담이 시작부터 정면충돌 양상을 보였다. 양측이 각자의 입장을 제시할 것이라고 예고한 대로 팽팽한 접전이 이어졌다. 미·중 관계가 조기에 회복되기는 어려울 것이라는 전망이 확산할 전망이다.

18일(현지시간) 미국 측 토니 블링컨 국무부 장관과 제이크 설리번 백악관 국가안보 회의(NSC) 보좌관, 중국 측 양제츠 공산당 외교 담당 정치국원과 왕이 외교 담당 국무위원 겸 외교부장은 이날 오후 알래스카 앵커리지에서 만났다.

미국 새 정부 들어 첫 양국 고위 접촉임에도 양측은 덕담도 없이 직설적 화법으로 공세에 나섰다. 모두 발언만 공개됐지만 적대국 간의 만남이라고 표현할 수 있을 정도의 날 선 공방이 이어졌다.

먼저 발언에 나선 블링컨 장관은 거침없이 중국의 인권, 홍콩 및 대만 문제, 해킹 등에 대해 비판을 쏟아냈다. 또 "미국은 신장 지역을 포함해 중국의 행동에 대한 깊은 우려를 논의할 것"이라고 선제 공세에 나섰다. 바이든 정부의 핵심 외교·안보 관심사인 인권으로 중국을 압박한 것이다.

그는 또 홍콩, 대만, 미국에 대한 사이버 공격, 동맹을 향한 경제적 강압에 대해 논의할 것을 제의했다.

설리번 보좌관도 거들고 나섰다. 그는 "우리는 갈등을 추구하지 않고 치열한 경쟁을 환영하지만, 우리 국민, 친구들을 위해 원칙을 옹호할 것"이라고 말했다.

양제츠 정치국원도 지지 않았다. 양 정치국원은 예의 바르다는 평소 평가와 달리 무거운 얼굴로 역공에 나섰다.

양 정치국원은 "미국이 다른 나라를 압박하기 위해 군사력과 금융의 우위를 활용한다"라면서 국제무역의 미래를 위협하기 위해 국가안보 개념을 남용한다고 비판했다. 그는 미국이 중국 공격을 위해 다른 나라를 선동한다고도 지적했다.

양 정치국원은 중국 대표단이 미국의 초청으로 미국에 왔다면서 새로운 제재를 발표하는 것은 손님을 환영하는 방법이 아니라고 말했다.

그는 또 신장, 홍콩, 대만은 모두 분리할 수 없는 중국의 영토라며 중국은 미국의 내정 간섭을 단호히 반대한다고 지적했다.

양 정치국원은 "미국의 인권이 최저 수준에 있다.", "미국에서 흑인이 학살당하고 있다"라고 거친 표현까지 사용하며 미국이 인권을 개선해야 한다는 취지로 공격하기도 했다.

블링컨 장관은 양 정치국원이 미국 내 인권을 거론하자 원고에 없던 반박에 나섰다. 그는 "우리는 더 완벽한 공동체를 만들기 위해 끝없이 탐구하고 있다. 이 탐구는 우리가 완벽하지 않고 실수를 한다는 것을 의미한다"라고 맞섰다.

블링컨 장관은 이례적인 행동도 보였다. 그는 중국 측의 발언을 앞두고 취재진이 퇴장하자 끝까지 발언을 들을 수 있도록 요청했다. 중국 측의 압박을 공론화하려는 의도로 풀이된다.

이에 대해 양 정치국원은 "이런 식의 대화 방식을 원한 건가? 우리는 미국 측이 외교적 기준을 지킬 것이라고 생각했다. 미국을 너무 좋게 생각했던 것 같다"라며 불만을 표했다.

이번 회담은 다음 날까지 이틀간 예정돼 있다. 미국 측은 일찌감치 공동선언문이 나오기 어려울 것이라고 예상한 바 있다. 사실상 이번 회담이 양측의 입장을 확인하는 정도에 그칠 것으로 내다본 것이다.

이날 젠 사키 백악관 대변인도 정례 브리핑 중 추가적인 미·중 회동 여부에 대해 "회담에서 모든 사안에 대해 논의한 후 바이든 대통령이 다음 양국간 관계에 관해 결정 할 것"이라고 말했다. 이날 회담의 분위기를 고려하면 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 만남이 조기에 성사되기는 어려울 전망이다.

