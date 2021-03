'종로청년숲 상설마켓' 참여할 청년사업가 모집

판매 공간과 홍보 부족으로 어려움 겪는 청년 수공예 작가들 판로 지원하기 위해 마련... 지난해에는 총 150팀 참여 약 1억9000만 원 매출 달성...올해부터는 추가 조성한 판매 공간에서 지역 특성화 상품 또한 본격적으로 전시·판매할 계획...참여 원할 시 28일 오후 6시까지 담당자 이메일로 지원신청서와 제품 사진 등 제출하면 돼

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 오는 4월과 5월 종각역 태양의 정원(종로서적 앞)에서 열리는 '종로청년숲 상설마켓'에 참여할 청년사업가를 모집한다.

지난 2017년 시작된 ‘종로청년숲’은 판매 공간과 홍보 부족으로 어려움을 겪고 있는 청년 수공예 작가들의 판로를 지원하기 위해 마련된 자리다.

각종 기관, 회사가 밀집해 있어 구매력이 좋고 관광객이나 유동인구가 많은 지역적 특성을 활용한 점이 돋보인다. 구는 청년 사업가들의 아이디어 상품과 수공예 제품 판매 외에도 각종 공연, 체험 프로그램, 이벤트 등을 선보여 오가는 시민들로부터 호응을 얻은 바 있다.

2020년부터는 종각역 태양의 정원에 창업지원공간을 조성하고 상설 운영 중이며, 지난 1년 동안 총 150팀의 청년창업가가 참여한 가운데 약 1억9000만 원 매출을 달성하는 쾌거를 거두기도 했다.

올해는 추가 조성한 판매 공간에서 한복, 봉제, 주얼리 등 종로구를 대표하는 지역 특성화 상품을 본격적으로 전시·판매할 계획이다.

구는 현재 4~5월 사이 2주 단위로 참여할 청년 수공예 작가를 모집하고 있다.

대상은 만 19세 이상 39세 이하 서울시민으로 수공예, 아이디어 상품을 직접 제작·판매할 수 있는 청년 창업가이다.

사업자 또는 주민등록상 주소지가 종로구인 경우 창업을 준비하고 있는 예비 사업자, 창업 준비 혹은 종로구 창업지원프로그램 참여자 등에게는 가산점을 부여한다. 증빙 서류 제출은 필수이다.

참가비는 무료이며 보증금은 5만원이다. 신청을 원할 시 이달 28일 오후 6시까지 담당자 이메일(market@respace.co.kr)로 지원신청서와 제작과정 및 사진 등을 제출하면 된다.

참여자로 최종 선정되면 매장 1칸(이동식 매대, 의자, 간판, 잠금이 가능한 수납공간, 전기)을 지원받을 수 있다. 또 추후 제품 홍보에 활용할 수 있도록 스튜디오에서 판매상품을 촬영할 수 있는 기회도 제공한다.

종로청년숲은 직접 제작하지 않고 대량생산을 통해 시중에 유통되는 상품, 먹거리, 미풍양속을 저해하거나 안전상 위험성 있는 상품 등은 판매를 금지하고 있다.

아울러 카드결제가 가능해야 하고 카드결제 불가 시 계좌이체, 제로페이, 카카오페이 등 결제 방법을 반드시 안내해야 한다. 모든 상품에 대한 가격표시 역시 의무사항이다.

서류 양식을 비롯한 기타 자세한 사항은 종로구청 홈페이지를 통해 확인하거나 리스페이스컴퍼니로 직접 문의하면 된다.

한편 종로구는 도전하는 청년 창업가를 육성해 일자리를 창출하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 종로 청년창업센터(새문안로 3길 3, 내일빌딩 사옥 5층)를 운영한다.

입주기업 사무실은 물론 개방형 사무공간, 회의실 등 다양한 공간을 갖추고 있는데다 서울 중심가에 위치한 깨끗하고 쾌적한 장소에서 양질의 창업 프로그램과 전문가 멘토링을 제공받을 수 있어 지난해 2월 공식 개소 이후 지역내 청년 창업가들로부터 각광을 받고 있다.

김영종 구청장은 “올해 종로청년숲은 12월까지 지속적으로 상설 운영할 예정”이라며 “종로청년숲은 비싼 임대료 등으로 판매에 어려움을 겪는 청년 사업가들을 응원하고 이들의 성장을 지원하기 위해 마련된 자리다. 청년 일자리 창출을 위해 마켓 지원 뿐 아니라 창업센터 운영과 관련 프로그램 등을 꾸준히 운영하고 종로구 청년들의 경제적 자립을 돕겠다”고 전했다.

