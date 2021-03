이마트24, 배달 서비스 확대…올해 1500점까지 늘린다

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 배달 서비스 본격 확대에 나선다고 14일 밝혔다. 이마트24는 지난해부터 전국 50여개 점포에서 시범 운영하던 배달 서비스를 올해 1500점까지 확대한다는 계획이다. 이는 전체 점포의 약 30%에 달한다.

이마트24에서 1만원이상 주문 시 배달이 가능하며, 배달료는 2400원으로 책정했다. 배달 서비스 상품도 기존 200종에서 450종으로 대폭 확대했다. 이마트24는 시범운영 기간 판매데이터를 바탕으로 행사 상품(1+1, 2+1), 도시락 등 Fresh Food, 피코크HMR, 초저가 민생시리즈, 스무디킹 제조음료 등 인기 상품에 대해 배달 서비스를 진행한다. 향후 다양한 카테고리의 상품과 배달 맞춤 기획 상품 등으로 고객 만족도를 높여나갈 예정이다.

이마트24는 배달 앱 요기요와 손잡고 배달 서비스를 확대한다. 배달 권역이 넓어짐에 따라 배달 대행업체도 바로고에 이어 부릉과도 손을 잡고 가맹점의 신속한 배달 서비스 전개가 가능한 환경을 구축했다. 배달 가능 시간은 11시부터 23시까지다. 향후 다양한 배달 채널을 추가해 고객 편의성을 높일 계획이다.

또한 이마트24는 배달 브랜드인 ‘GoU’(고유 : 빠르고(Go), 편해유(U)의 약자)와 귀엽고 친근한 콘셉트의 배달 캐릭터 다람이를 개발했다. 움직임이 재빠른 다람쥐를 배달원 캐릭터로 정하고, ‘달음질’의 옛말인 ‘다람’을 캐릭터 이름으로 선정했다. 다람이 캐릭터는 향후 배달 봉투와 스티커 등에 활용할 예정이다.

이마트24는 이번 배달 서비스 확대를 기념해 배달 서비스를 이용하고 리뷰 댓글을 남기는 고객에게 추첨을 통해 이마트24 1만원 모바일상품권(10명)과 5000원 모바일상품권(50명)을 증정한다.

이마트24 관계자는 “배달서비스가 일상화됨에 따라 고객 편의를 높이고 가맹점의 추가 매출 증대를 위해 배달 서비스를 확대하게 됐다”며 “향후 친환경 배달 전용 봉투, 배달 전용상품 개발 등 차별화된 배달 서비스를 제공하기 위해 노력할 것이다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr