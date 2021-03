라온피플, AI 의료 관련 ‘세팔로메트릭 이미지 분석’ 美 특허 등록

[아시아경제 유현석 기자] 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 26,850 전일대비 450 등락률 +1.70% 거래량 160,016 전일가 26,400 2021.03.12 15:18 장중(20분지연) 관련기사 라온피플, 현대글로비스와 ‘AI 자동차 검사’ 계약…"수소차 등 신차에 적용"라온피플, 드라마 ‘시지프스’ 제작지원라온피플, AI 바우처 지원사업 ‘인공지능 솔루션’ 공급기업 선정 close 은 ‘세팔로메트릭 이미지 분석 장치와 분석 방법’에 관한 미국 인공지능(AI) 의료 관련 특허와 ‘불량 이미지 생성 장치 및 방법’에 관한 국내 기술 특허를 취득했다고 12일 밝혔다.

이번에 미국에 등록한 특허는 ‘세팔로메트릭 이미지 분석 장치와 분석 방법’으로 치과 및 양악, 안면 성형 수술을 위한 환자의 두부를 계측한 이미지를 분석 장치 및 방법에 관한 AI 의료 관련 특허다. 특허기술이 적용된 AI 덴탈 솔루션을 활용해 1분만에 1mm 이내의 정확한 계측은 물론 세팔로를 분석하는 등 기존 검사대비 500% 이상의 효율성을 확보할 수 있으며, 결과 분석 리포트로 환자와 빠른 상담 및 단계별 가상 치료를 확인하고 치료계획을 수립할 수 있다. 또 치아 교정 및 치아 분리에도 AI 특허 기술이 적용된다. AI를 통해 20초 이내로 정확하고 빠르게 치아를 분리하고 분석함으로써 발치 및 비발치는 물론 치아 교정과 미용 등 다양한 분야의 맞춤 치료가 가능하다.

라온피플은 이미 국내에서 관련 특허를 등록하고 세팔로 분석 소프트웨어인 라온쎕(LaonCeph)의 의료기기 제조 인증서를 획득했으며, 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합 인증서(한국산업기술시험원)를 받았다. 또 식약처로부터 의료기기 제조업 허가를 받아 제품 생산을 위한 기반을 마련했다. 회사는 특허 기술을 활용해 국내 덴탈시장은 물론 65억 달러(2020년, Ibis World) 규모의 미국 치과 기자재 시장에도 진출한다는 계획으로 지난해 캘리포니아에 영업 사무소를 열었다.

이와 함께 ‘불량 이미지 생성 장치 및 방법’에 관한 국내 기술 특허를 새롭게 등록했다. 이 특허는 OLED(유기발광다이오드) 패널 등 제품 표면에 발생된 얼룩과 미세 얼룩 같은 비정형 불량 검출에 특화된 기술로 국내외 디스플레이 검사 시장에서 AI 비전검사 솔루션이 다양하게 응용될 것으로 기대된다.

한편, 라온피플은 오는 6월4일부터 3일간 코엑스에서 개최되는 SIDEX 전시회에서 관련 특허 기반의 라온쎕(LaonCeph)과 라온셋업(LaonSetup) 등 한단계 업그레이드 된 덴탈 소프트웨어를 공개하고 AI 덴탈 솔루션 사업을 본격화 한다는 계획이다.

