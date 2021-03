'취임 74일째' 변창흠 "자리에 연연 안해…결정에 따르겠다"

LH 다시 태어나도록 책임지고 추진

역할 충분치 못하면 자리에 연연 안해

민주당 내부서도 경질론…취임 74일째

[아시아경제 문제원 기자] 변창흠 국토교통부 장관이 12일 한국토지주택공사(LH) 직원들의 신도시 땅 투기 의혹 사건과 관련한 자신의 경질론에 대해 "(청와대의) 결정에 따르겠다"고 말했다.

변 장관은 이날 국회 국토교통위원회 전체회의에서 "LH 사태로 국민들이 걱정하는 부분을 해소할 수 있도록 최대한 대안을 만들고 LH가 근본적으로 다시 태어날 수 있도록 책임지고 추진하겠다"고 말했다.

이어 "그 역할이 충분하다고 평가되지 못했을 때 언제든지 자리에 연연하지 않고 결정에 따르겠다"고 설명했다.

이번 사건과 같은 일이 다시 발생하지 않도록 최선의 노력을 다하되, 책임질 일이 있다면 장관직을 내려놓겠다는 취지로 해석된다.

변 장관은 지난해 12월29일 국토부 장관으로 취임해 이날까지 74일째 장관직을 수행하고 있다.

변 장관이 LH 사장으로 재직하던 시절 일부 직원들이 광명시흥지구 등 3기 신도시와 그 주변부 땅을 샀다는 의혹이 확산하면서 변 장관의 책임론이 커지고 있다.

전날 정부합동조사단이 발표한 3기 신도시 사전투기 의심 LH 직원 20명 중 11명은 변 장관이 LH 사장 재임 시절 땅을 매입한 것으로 조사됐다.

변 장관은 지난 9일 국회 국토교통위원회 긴급 현안보고에서 "저의 감독이 부족해서 이런 일이 발생해 허무하다"며 "국토부에 와서는 이런 기관들을 관리해야 하는 입장이어서 이중의 책임이 있다고 본다"고 책임을 인정한 바 있다.

다만 변 장관은 이날 "대통령에 사의표명을 했느냐"라는 김은혜 국민의힘 의원 질문에는 "아직은 없었다"고 답했다. 사의표명 의사가 있느냐는 물음에는 "여러가지를 고려해서 판단하겠다"고 말했다.

LH 직원들의 땅 투기 의혹에 대한 국민들의 분노가 커지자 여당 내에서도 변 장관이 책임을 져야 하는 것 아니냐는 목소리가 나온다.

이낙연 상임선거대책위원장은 이날 서울 종로구 광장시장에서 상인들과 간담회를 한 뒤 경질론에 대해 "변 장관이 자리에 연연하는 분이 아니라고 굳게 믿는다"고 우회적으로 압박했다.

정세균 총리는 전날 1차 정부합동 전수조사 결과를 발표하면서 "변 장관은 책임서 자유로울 수 없다"며 "(그의 거취에 대해) 심사숙고하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr