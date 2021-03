바이든 "7월 독립기념일부터 소규모 사적모임 허용"

[아시아경제 조현의 기자] 조 바이든 미국 대통령은 세계보건기구(WHO) 코로나19 팬데믹 선언 1주년인 11일(현지시간) "올해 독립기념일(7월 4일)에는 가족·지인과 소규모 사적 모임을 할 수 있도록 하겠다"고 약속했다.

바이든 대통령은 이날 대국민 연설에서 "모든 성인에게 5월 1일까지 접종 자격을 주도록 전체 주(州)에 명령하겠다"며 이같이 밝혔다. 백악관이 다가올 독립기념일을 일상 회복의 시발점으로 잡은 것이다.

정부 관계자는 "바이든 대통령이 언급한 '사적 모임'은 뒷마당에서의 바비큐 파티와 같은 소규모 모임"이라면서 "대규모 모임은 아니지만 지난해 독립기념일보다는 더욱 '독립'을 누릴 수 있을 것"이라고 설명했다고 CNN이 보도했다.

미국은 현재 주별로 우선순위에 따라 접종을 진행하고 있다. 보건·의료 종사자, 65세 이상 고령층, 기저 질환자 등이 우선 접종 대상이다.

백악관은 이에 따라 본격적인 접종률 끌어올리기에 나섰다. 미국 정부는 치과 의사, 검안사, 수의사 등에게도 백신을 접종할 수 있는 자격을 부여한다. 연방 대형 접종센터도 2배로 확장하고 군인 4000명 등 인력 6000명을 추가 배치한다. 아울러 저소득층, 유색인종, 농·어촌 지역의 접종률을 높이기 위해 앞으로 6주간 지역사회 의료기관 700여곳에 백신을 추가 공급한다.

