[아시아경제 성기호 기자] 테슬라의 미국 전기차 시장 점유율이 하락하고 있다는 분석이 나왔다.

4일(현지시간) 미국언론에 따르면 투자은행 모건스탠리는 지난달 미국 전기차 시장에서 테슬라의 점유율이 69%로, 작년 동월의 81%보다 크게 하락한 것으로 분석했다.

모건스탠리는 지난달 미국 자동차 시장에서 내연기관차 판매량은 5.4% 준 반면 전기차 판매량은 34% 늘면서 전기차 시장 규모가 커진 가운데 테슬라의 판매량은 늘었으나 점유율은 하락했다고 설명했다.

특히 지난 1월말 출시된 포드의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)인 머스탱 마하-E가 지난달 3739대 팔려 테슬라의 점유율 하락을 이끌었다고 진단했다.

테슬라는 이미 노르웨이를 비롯한 여러 유럽 국가에서는 폴크스바겐에 전기차 판매 1위 자리를 빼앗겼다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr