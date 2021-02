중견련-산기평, '소부장 중견기업' 기술혁신·경쟁력 강화 돕는다

[아시아경제 이준형 기자] 한국중견기업연합회는 한국산업기술평가관리원과 함께 소재·부품·장비 중견기업 혁신성장 지원에 나선다.

중견련은 24일 열린 '제2차 중견기업 정책위원회'에서 소부장 중견기업의 기술 혁신과 경쟁력 강화를 위해 산기평과 업무협약(MOU)을 체결했다. 산기평은 소부장 연구개발(R&D) 전담 지원 기관이다.

두 기관은 이번 협약으로 지난해 정부가 발표한 '소부장 2.0 전략'과 '혁신형 강소·중견기업 성장 전략' 추진 단계에 맞춰 협력할 방침이다. 성장 사다리 구축, 애로 발굴 및 해소, 글로벌 기술 협력과 디지털 전환 지원 등을 협력한다.

중견련은 산업통상자원부의 '중견기업 성장촉진 시행계획'에 따라 소부장 허브센터를 설치해 운영할 계획이다. 소부장 허브센터는 핵심 소부장 중견기업의 핵심 역량 강화를 지원하는 거점이다.

산기평 등 유관기관과의 협력으로 R&D 지원, 제도 환경 개선, 성장 전략 컨설팅 등 포괄적인 지원 체계를 구축해 핵심 소부장 중견기업 지원을 본격화한다.

강호갑 중견련 회장은 "소부장 경쟁력을 높이기 위해선 핵심 관련 기술 등을 이미 확보한 소부장 핵심 주자들의 혁신을 공고히 하는 데서 출발해야 한다"고 강조했다.

그는 "소부장 허브센터를 중심으로 현장의 필요에 맞춘 실효성 있는 지원 프로그램을 적극 개발하고 추진해 소부장 중견기업의 지속가능한 성장을 이끌 것"이라고 말했다.

