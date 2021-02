日 정부 '다케시마의 날' 계기 "독도는 일본 땅" 억지 주장

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 22일 지방자치단체 주최 '다케시마(일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날' 행사를 계기로 '독도는 일본 땅'이라는 억지 주장을 되풀이 했다.

이날 정부 대변인 격인 가토 가쓰노부 관방장관은 정례 기자회견에서 관련 질문에 "다케시마는 역사적 사실에 비춰도, 국제법상으로도 명백한 일본 고유의 영토"라고 주장했다.

이어 가토 장관은 "독도 문제 해결을 위해서는 국제사회의 올바른 이해를 구해가는 것이 중요하다고 생각한다"며 "정부로서도 지금까지 그런 대응을 강화하고 있다"고 덧붙였다.

또 가토 장관은 "한국 측에 일본의 영토와 영해, 영공을 단호히 지켜낸다는 결의로 냉정하고 의연하게 대응하겠다"고도 했다.

이날 오후 일본 시마네현에서는 독도 영유권을 주장하는 다케시마의 날 행사가 일본 정부의 차관급 인사가 참석한 가운데 열릴 예정이다.

이는 스가 요시히데 정권 출범 이후 처음으로 열리는 지자체 주최 다케시마의 날 행사로, 일본 정부는 와다 요시아키 내각부 정무관(차관급)을 파견한다.

아베 신조 2차 정권 때도 이 행사에 8년 연속으로 내각부 정무관이 참석한 바 있다.

코로나19 영향으로 이날 다케시마의 날 행사에는 예년의 절반 수준인 약 220명이 참석한다고 교도통신은 전했다.

일본 정부는 1905년 1월 독도가 일본 영토라고 각의(내각회의) 결정을 했고, 시마네현은 같은 해 2월 22일 독도가 시마네현에 속한다는 고시를 발표했다.

시마네현은 고시 발표일을 기념해 2005년 조례로 다케시마의 날을 제정했고, 2006년부터 매년 다케시마의 날 행사를 개최하고 있다.

