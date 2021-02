최악 한파에 정전사태 겹친 텍사스…머스크도 전력당국 비판

[아시아경제 김혜민 기자] 테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 최악 한파로 대규모 정전사태를 빚은 미국 텍사스주 전력당국을 정면 비판했다. 테슬라는 지난해 12월 텍사스로 주소를 옮기고 공장을 신축하는 등 투자를 단행한 상태다.

머스크는 17일(현지시간) 자신의 트위터에 "ERCOT(텍사스주 전기신뢰성위원회)는 'R'을 얻지 못하고 있다"고 썼다. ERCOT는 텍사스주의 전력망을 운영하는 기구로, 철자 중 'R'은 신뢰(Reliabiliy)를 뜻한다. 신뢰를 얻지 못하고 있다고 우회적으로 저격한 셈이다.

한 외신은 머스크의 이 같은 비판 트윗이 텍사스에 사는 다수의 테슬라 차량 소유주들이 한파에 정전까지 겹치자 보온을 위해 충전된 차에서 잠을 잤다는 보도 가운데 나왔다고 전했다.

머스크는 텍사스에서 여러 사업을 진행하고 있다. 주소를 옮긴데 이어 텍사스 오스틴 인근에 5번째 기가팩토리를 짓고 있다. 또 민간 우주기업 스페이스X는 텍사스 로켓 생산시설에서 차세대 로켓 시스템을 개발 중이다.

ERCOT에 따르면 텍사스주는 일부 전기공급을 복구했지만 약 300만 가구는 여전히 정전 사태를 겪고 있다.

