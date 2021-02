반도건설, 경기교육청 남부청사 부지 낙찰…5000억 규모 개발

반도건설이 지난 16일 경기도교육청 남부청사 부지를 낙찰받았다고 18일 밝혔다. 반도건설은 내년 10월 경기도교육청 이전 후, 부지에 대한 설계 및 인허가를 추진해 총사업비 5000억원 규모의 '반도유보라' 브랜드 아파트로 개발할 계획이다.

이번 입찰은 공개경쟁입찰로 메이저 건설사 및 자금력 있는 중견사, 시행사 등 16개 업체가 참가한 가운데 반도건설이 최종 낙찰자로 선정됐다. 해당부지는 수원시 장안구 조원동 495 일원에 위치한 대지면적 3만3620㎡ 규모로 매각대상에는 경기도교육청 남부청사, 경기도교육정보기록원, 경기중앙교육도서관 등 11개동의 건물이 포함돼 있다.

해당 사업지는 지하철 신분당선연장 및 인덕원~동탄 복선 전철이 연결될 예정으로 인근 1호선 화서역과도 연결돼 서울 접근성이 개선될 전망이다. 뿐만아니라 인근에 연결된 1번국도와 수원북부순환로 조원IC, 영동고속도로 동수원IC, 용인서울고속도로 광교상현IC 등 광역교통망을 갖추고 있다.

또한 사업지 인근 도보거리에 영화초교, 수원북중교, 수원농생명과학고교 등이 위치해 있고, 경기대학교 수원캠스, 아주대학교도 가까워 교육환경이 우수하다. 주변에 병원, 대형마트, 시장 등 주요 편의시설도 잘 갖춰져 있으며, 가까운 곳에 수원화성, 수원월드컵경기장, 수원종합운동장, 수원KT위즈파크, 광교호수공원, 광교저수지, 영화공원, 동공원, 광교공원, 광교산 산림욕장 등 문화, 체육, 힐링 공간을 모두 갖추고 있는 탁월한 입지를 자랑한다.

반도건설 관계자는"해당부지는 교통, 교육, 문화, 편의 등 다양한 생활인프라가 갖춰진 입지로 주목받고 있는 곳"이라면서 "동탄2신도시에서 인정받은 반도유보라의 명성을 수원에서도 이어가겠다"고 말했다.

한편 반도건설은 오는 3월 창원 가포택지지구 '마창대교 반도유보라 아이비파크' 분양을 시작으로, 올해 서울, 부산, 대구, 평택, 천안, 청주, 거제 등 전국 각지에서 5000여 가구를 분양할 계획이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr