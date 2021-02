홍준표 "'드루킹'으로 탄생한 文정권...여론 조작에 서울 시민 또 속겠나"

[아시아경제 김초영 인턴기자] 홍준표 무소속 의원이 서울시장 보궐선거를 앞두고 '더불어민주당 후보가 우세하다'는 식의 보도를 통해 여권이 여론 조작을 하고 있다고 주장했다.

홍 의원은 16일 자신의 페이스북에서 "드루킹 여론조작으로 탄생한 문 정권이 서울시장 선거를 앞두고 또 여론조작으로 선거 운동을 시작했다"며 "모든 상황이 더 악화하였음에도 불구하고 친여 매체를 중심으로 '민주당 후보 박빙 우세', '이긴다'라는 식의 여론 조작이 본격적으로 행해지고 있다"고 거듭 주장했다.

이어 "야당 빅3(안철수 국민의당 예비후보, 나경원·오세훈 국민의힘 예비후보) 중 누가 나서도 이길 수밖에 없는 서울시장 선거이고 성추행 사건으로 생긴 보궐 선거인데도 자기들이 이긴다는, 괴벨스식 여론 조작을 다시 시도하고 있다"며 "서울 시민들이 또 속을까"라며 이번엔 어림없다고 전했다.

홍 의원은 박영선·우상호 더불어민주당 예비후보가 야권의 '서울시 연립시정' 안을 비난한 것에 대해서도 언급했다.

그는 "과거 자기들은 DJP연합(김대중·김종필 연합)으로 정권을 잡았고, 모든 선거에 연합공천을 한 사람들이 누구였는지, 무소속 박원순과 연립시정으로 서울시정을 장악한 게 누구였는지 잊은 모양"이라고 꼬집었다.

한편 홍 의원은 "서울시장 보궐선거는 야당이 이기는 것이 정치적 정의다"며 야권의 승리를 강조했다.

