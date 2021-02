▶최경태씨 별세, 최인호씨(더불어민주당 국회의원) 부친상=14일, 부산 시민장례식장 2층 VIP실(부산 부산진구 자유평화로 31), 발인 16일 오전 8시30분, 장지 부산 영락공원. 010-3283-1618.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr