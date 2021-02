광주경찰, 설 맞이 ‘탈북민 가정’ 위문금 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시경찰청(청장 김교태)이 민족 고유명절 설을 맞아 탈북민 가정에 위문금을 지원했다.

8일 광주경찰청에 따르면 보안자문협의회 조덕선 회장을 비롯한 회원 29명은 이날 사회적·경제적으로 어려움을 겪고 있는 탈북민 20가정을 선정해 위문금을 전달했다.

선정은 광주경찰청의 협조를 받았으며 가구당 50만 원씩 지원했다.

광주경찰청 보안자문협의회에서는 지난해 4월에도 코로나19로 인한 탈북민 위기가정 총 27가정을 선정, 가구당 50만 원씩 총 1350만 원을 지원하기도 했다.

한 탈북민은 “당장 손 벌릴 곳이 마땅치 않은 데다 생활비 어려움과 건강 문제까지 겹쳐 막막했는데 가뭄의 단비와 같은 도움을 받게 돼 큰 힘이 됐다”고 감사의 인사를 전했다.

김교태 광주경찰청장은 “코로나19로 생계 어려움에 처한 탈북민들에게 고유명절인 설날을 맞아 시의적절한 지원을 해준 보안자문협의회의 활동에 감사드린다”며 “앞으로도 광주경찰은 사회적 약자와 어려운 이웃이 소외되지 않도록 세심하고 정성을 다하는 활동으로 따뜻하고 공감 받는 활동을 전개해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr