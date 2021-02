SK바이오사이언스, 코스피 상장예비심사 통과

[아시아경제 임춘한 기자] 한국거래소는 4일 SK바이오사이언스에 대한 유가증권시장(코스피) 상장예비심사 결과 요건을 충족해 상장 적격으로 확정했다고 밝혔다.

2018년 7월 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 443,000 전일대비 19,500 등락률 -4.22% 거래량 450,130 전일가 462,500 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스, GSK와 손잡고 코로나19 백신 개발 추진올들어 최대 매도 외국인, 바이오주·실적개선주는 담았다 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수 close 에서 분사해 설립된 SK바이오사이언스는 인플루엔자 백신, 대상포진 백신 등을 제조하는 회사다. 현재 SK케미칼이 지분 98%를 보유한다.

2019년 기준 매출액은 1천839억원, 당기순이익은 147억원이다.

