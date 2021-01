태권도발 '집단감염' 안동시, 모든 어린이집 '휴원' … 밀접접촉 150명 역학조사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 태권도 학원에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단 감염이 발생한 것과 관련, 안동시는 28일 어린이집 94곳에 대한 휴원조치를 내렸다고 밝혔다.

안동에서는 송현동 미래태권도에서 26, 27일 이틀 사이에 관장을 필두로 원생 26명과 가족 6명 등 모두 33명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

확진 판정을 받은 원생 26명은 유치원생 1명, 초등학생 18명, 고등학생 2명, 일반인 5명 등이다. 33명 중 무증상자는 7명이었고, 26명은 미열·두통 증상을 보인 것으로 전해졌다.

방역당국은 이들 33명의 밀접접촉자 150여명을 파악하는 등 심층 역학 조사를 진행하고 있다. 이와 관련, 태권도 학원과 가까운

송현초등학교 운동장에는 임시 이동선별진료소가 설치됐다.

권영세 시장은 "앞으로 1주일간을 특별방역대책기간으로 정하고 전 공무원을 코로나 확산 저지에 집중 투입하겠다"면서 "역학조사를 통해 방역수칙 위반 사업장과 위반자에 대해서는 형사 고발과 구상권 청구 등 강력한 법적조치를 취하겠다"고 선제적 검사 적극 동참을 당부했다.

