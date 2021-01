[아시아경제 지연진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,601,000 전일대비 25,000 등락률 -1.54% 거래량 49,708 전일가 1,626,000 2021.01.27 14:34 장중(20분지연) 관련기사 LG생활건강, 작년 영업익 1조2000억원…1주당 1.1만원 배당 [특징주] 한한령 해제 분위기 조성에 화장품주 '들썩'2월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리 close 은 27일 이사회를 열고 오는 3월 정기주주총회부터 주주편의를 위해 전자투표제를 도입키로 했다고 공시했다.

이 회사는 "제20기 정기주주총회부터 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다"고 밝혔다.

