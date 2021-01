[아시아경제 이관주 기자] 다스코 다스코 058730 | 코스피 증권정보 현재가 5,460 전일대비 160 등락률 -2.85% 거래량 218,559 전일가 5,620 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 다스코, 200억원 규모 CB 발행 결정다스코, 27억원 규모 매립작업 소요자재 납품계약 체결다스코, 152억원 규모 수도권 매립지 부대공사 하도급계약 체결 close 는 새만금 육상태양광 제1구역 태양광발전공사를 수주했다고 26일 공시했다. 계약금은 265억6500만원이다.

