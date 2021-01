[속보] 대검, '김학의 출국금지' 관련 사건 수원지검 재배당… 대검 반부패부가 지휘

속보[아시아경제 최석진 기자] 불법 출국금지 의혹이 불거진 김학의 전 법무부 차관 관련 사건이 수원지검으로 재배당됐다.

대검은 13일 수원지검 안양지청이 수사 중이던 김 전 차관의 출국금지 관련 사건을 수원지검 본청으로 재배당 조치했다고 밝혔다.

이에 따라 해당 사건의 수사 지휘도 대검 형사부가 아닌 대검 반부패강력부가 맡게 됐다.

