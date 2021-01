"비닐봉투 거부하고, 장바구니 사용하고"…수도권매립지公, 고고릴레이 동참

[아시아경제 박혜숙 기자] 서주원 수도권매립지관리공사 사장이 11일 일회용품과 플라스틱 사용을 근본적으로 줄이기 위한 생활 속 탈(脫)플라스틱 실천 캠페인 '고고릴레이'에 동참했다.

고고릴레이는 플라스틱 사용량을 줄이기 위해 '(하지 말아야 할 한가지를 거부하)고, (해야 할 한가지 실천을 하)고'에서 따온 말이다.

서 사장은 '비닐봉투는 거부하고, 장바구니는 사용하고'의 실천을 약속하며, 그 내용을 블로그. 페이스북 등 사화관계망서비스(SNS)에 게시했다.

그는 릴레이 다음 주자로 유제철 한국환경산업기술원장, 심형진 인천환경운동연합 공동대표, 남광우 환경보전협회 상근부회장을 지명했다.

한편 수도권매립지관리공사는 2019년부터 비닐봉투 대신 장바구니 사용하기, 폐현수막을 이용한 에코백 만들기, 내 손수건 사용하기 등 제로웨이스트 실천 확산을 위한 캠페인을 펼치고 있다.

