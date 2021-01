[아시아경제 이정윤 기자] 중학생이 아버지의 차를 몰다 주차된 차량을 들이받는 사고를 내 경찰에 입건됐다.

서울 강남경찰서는 5일 중학생 A군을 무면허 운전 혐의로 조사하고 있다고 밝혔다.

A군은 이날 오전 2시께 경기도 용인시에서 아버지의 차량을 운전해 서울로 향했고 오전 6시께 서울 동호대교 인근에 주차된 차량 4대와 오토바이를 들이받았다.

당시 A군은 친구 4명과 함께 탑승했고 술은 마시지 않은 것으로 조사됐다.

경찰은 부모 입회하에 1차 진술서를 받고 이들을 일단 귀가 조치했으며 자세한 사건 경위에 대해 조사할 예정이다.

