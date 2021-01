[아시아경제 김효진 기자] 한국씨티은행은 오는 29일 또는 한도소진시까지 개인고객을 대상으로 3개월 만기 위안화 정기예금 2.8%(연·세전) 특별금리 제공 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

신규시에는 95% 환율 우대가 적용되며, 지점에서만 판매된다. 당일 환전을 통해 신규된 자금에 한해 특별 금리가 제공된다. 단 예금 해지시에는 각 고객 등급별 환율 우대가 적용된다.

한국씨티은행 관계자는 “미 달러 통화의 가치하락을 우려하는 고객들께 위안화의 고금리 특판 상품을 제공해 투자자산의 통화 분산을 돕고자 한다"고 말했다.

