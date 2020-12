[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 31일 오전 코로나19의 어려운 여건 속에서도 일자리 창출에 힘쓴 우수기업과 착한 임대인을 찾아 지역경제의 안정과 활성화에 기여한 노고에 감사의 마음을 전하며 감사패를 수여했다.

채현일 구청장은 "코로나19의 여파로 큰 어려움을 겪는 소상공인과 자영업자를 위해 서로를 배려하고 생각하는 따스한 나눔이 지역경제 침체를 이겨내는 큰 힘이 되고 있다"며 "앞으로도 소상공인 지원 및 지역경제 활성화에 더욱 힘써 구민 모두가 더불어 잘사는 탁트인 영등포를 만들겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr