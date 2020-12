박성수 송파구청장"교육지원체계 송파쌤(SSEM) ‘세상에서 가장 큰 학교’로 성장시키겠다"

박 구청장은 2021년 신년사 통해 "올해도 구민 여러분 곁으로 다가서겠다. 변화의 위기를 도약의 기회로 삼겠다. 희망을 일구는 일에 정성을 다하겠다"며 이같이 말해

[아시아경제 박종일 기자] 박성수 송파구청장은 "우리구만의 특화된 교육지원체계 송파쌤(SSEM)을 ‘세상에서 가장 큰 학교’로 성장시키겠다"고 말했다.

박 구청장은 2021년 신년사를 통해 "올해도 구민 여러분 곁으로 다가서겠다. 변화의 위기를 도약의 기회로 삼겠다. 희망을 일구는 일에 정성을 다하겠다"며 이같이 말했다.

또 "송파둘레길은 순환형 사통팔달 도보관광의 명소이자, 평범한 일상 속 힐링 공간으로 완성하겠다. 먹고 사는 걱정만큼은 조금이라도 덜어드릴 수 있도록 일자리 확충과 경제 활성화를 위해 노력하겠다"고 다짐했다.

박 구청장은 이어 "거여·마천지역 종합개발 등 송파의 균형발전을 위한 사업에도 더욱 속도를 내겠다. 모두가 누리는 문화, 문화가 일상인 송파로, 도시의 품격과 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.

