순천금당남부교회, 순천시에 이웃돕기 성금 3000만원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 금당남부교회(담임목사 고창주)에서 순천지역 저소득층 및 취약계층의 따뜻한 연말연시를 위해 사랑의 성금 3000만원을 기탁했다고 31일 밝혔다.

이날 기탁받은 성금은 전남사회복지공동모금회를 통해 생활이 어려운 소외 계층을 대상으로 따뜻한 겨울나기를 위한 위문금으로 지원할 계획이다.

고창주 담임목사는 “코로나19로 모두가 힘든 요즘이지만 연말연시 어려운 이웃에게 사랑과 희망이 되어 따뜻한 겨울을 보낼 수 있게 되기를 소망한다.”고 밝혔다.

허석 순천시장은 “코로나19로 비대면 예배 등 경제적으로 어려운 여건 속에서도 기부를 결정해 주신 금당남부교회에 감사드린다.”며, “연말연시 종교계의 따뜻한 마음이 소외받고 있는 어려운 이웃들에게 전달되어 따뜻한 겨울을 보내는데 큰 힘과 실질적인 도움이 될 것”이라고 전했다.

한편 금당남부교회는 지난 1981년부터 39년째 어려운 이웃들을 위한 후원물품(금) 순천시에 기탁, 해외 의료봉사, 다문화가정 지원 등 섬김으로 나눔문화 확산에 기여하고 있다.

