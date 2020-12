경기도, 민관협치위원 공개모집

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 민관협치위원회 위원을 공개 모집한다.

경기도는 1기 협치위원회의 제도개선 권고에 따라 위촉직 위원 수의 20%를 공개모집으로 선발한다고 31일 밝혔다.

이번에 모집하는 위원은 위촉직 22명, 당연직 8명 등 30명 안팎이다.

모집 기간은 이달 31일부터 내년 1월8일까지며, 신청 자격은 민관협치에 관심이 많고 적극적으로 참여하고자 하는 경기도민이다.

협치위원은 ▲민관협치 정책 수립을 위한 의견수렴 및 결정, 시행과 평가 ▲협치 인식개선을 위한 소통 강화, ▲협치 분야 제도개선 등 경기도 민관협치 활성화를 위한 각종 추진 과제들에 대해 심의와 조정역할을 맡게 된다.

협치위원 모집 공고 및 신청 서류는 경기도 홈페이지에서 확인할 수 있다.

서남권 도 소통협치국장은 "복잡ㆍ다양한 사회문제의 효과적 해결 및 도민의 지속가능한 도정 참여 확대를 위해 민관협치의 활성화가 절실히 요구되고 있다"고 설명했다.

