광주상의, 광주지역 제조업 체감경기 소폭 개선

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주지역 제조업체들의 체감 경기전망이 서서히 개선되고 있는 것으로 나타났다.

광주상공회의소가 지역 131개 제조업체를 대상으로 ‘2021년 1분기 기업경기전망지수’를 조사한 결과에 따르면, BSI(기업경기실사지수) 전망치가 전분기(66)보다 5p 상승한 71로 집계됐다.

이는 실물경제 침체 및 수출 감소가 지속됨에 따라 여전히 기준치(100)를 상회하지 못한 수치이나, 백신 개발에 따른 코로나19 진정 기대감 등으로 지역 제조업체들의 체감경기 악화 추세가 서서히 완화되어 가고 있는 것으로 풀이된다.

4분기 실적 또한 코로나19 확산 지속으로 인한 내수 및 수출입 부진 등으로 기준치(100)를 하회했으나, 경기 회복 기대감에 따라 전 분기(62)보다 18p 상승하며 코로나19 발생 직전인 지난해 4/4분기(78) 수준을 회복했다.

제조업 실적은 코로나19 여파로 올해 1분기(49)에 금융위기 이후 최저치를 기록한 바 있으며, 이후 점차 회복되는 모습을 보이고 있다.

내년 전반적인 경제흐름 전망에 대해 조사에선, ‘올해와 비슷할 것’이라고 응답한 비중이 33.6%(44개사)로 가장 높았으며, ‘올해보다 다소 악화될 것(31.3%, 41개사)’, ‘다소 호전될 것(30.5%, 40개사)’, ‘매우 악화될 것(3.8%, 5개사)’, ‘매우 호전될 것(0.8%, 1개사)’ 등 순으로 나타났다.

업종별 전망은 모든 업종이 기준치(100)를 상회하지 못했으나, ‘철강·금속가공(44→85)’, ‘기계·금형(61→86)’ 등 일부 업종은 내년 1분기 경기 회복에 대한 기대감으로 전분기보다 전망치가 개선된 것으로 나타났다.

‘자동차부품(65→81)’은 모기업 파업 및 코로나19 신규 확진자 발생에 따른 생산 지연 우려 등에도 불구하고 개소세 인하 연장, SUV 차종의 해외 판매 호조 등으로 체감경기가 개선됐으며, ‘기계·금형(61→86)’과 ‘철강·금속가공(44→85)’ 또한 건설경기 침체 지속, 원청기업의 발주물량 감소 등으로 체감경기가 기준치(100)에는 미치지 못했으나 글로벌 경기 회복 기대감으로 전망치가 크게 개선됐다.

‘식음료(42→50)’는 재택근무와 온라인교육 확대 등에 따른 소비 위축, 원재료 가격 상승으로 인한 비용 부담 등으로 체감경기가 여전히 저조한 것으로 나타났으나, 비대면 트렌드 확산에 따른 온라인 판매 증가 등으로 전망치가 다소 개선된 것으로 나타났다.

‘IT·가전(84→79)’은 에어컨, 김치냉장고 등 계절가전들의 비수기 진입에 따른 수요 감소 및 수출 부진 등으로 경기가 다소 부진할 것으로 전망했으며, ‘화학?고무?플라스틱(73→56)’은 방역·위생용품 판매 호조 등에도 불구하고 내수침체 및 수출 감소 등이 지속됐다.

‘유리·시멘트·콘크리트(100→33)’는 건설업 비수기(동절기) 진입 및 코로나19로 인한 건설착공 지연, 수주물량 감소 등으로 인한 경기 악화를 예상했다.

기업규모별로 보면, 대기업(33→86)은 코로나19 재확산 및 대내외 경기침체 지속으로 기준치(100)를 상회하지 못했으나 주요국 중심의 글로벌 경기 회복을 기대하며 지난분기보다 53p 상승한 것으로 나타났다.

중소기업(70→69)은 경기 부진 및 수출물량 감소 등이 지속되는데다 내년도부터 50~299인 기업 대상으로 시행되는 주52시간근무제 등으로 인해 체감경기가 여전히 부진할 것으로 전망했다.

수출규모별로는 내수기업(63→70)은 지속되는 지역감염 확산에 의한 내수 부진, 원재료값 상승 등으로 기준치(100)를 하회했으나 백신 개발 등에 따른 소비심리 회복을 기대하며 7p 상승했으며, 수출기업(79→76)은 납품물량 감소, 해외 영업활동 축소, 물류·통관여건 악화 등으로 체감경기가 다소 악화된 것으로 나타났다.

내년도 수출 전망에 대한 조사에선 ‘올해와 비슷할 것(34.5%, 10개사)’이라는 응답이 가장 많았고, ‘올해보다 다소 호전될 것(31.0%, 9개사)’, ‘올해보다 다소 악화될 것(31.0%, 9개사)’, ‘올해보다 매우 악화될 것(3.4%(1개사)’ 등 순이었다.

수출이 악화될 것이라고 전망한 이유로는 ‘코로나 장기화에 따른 글로벌수요 위축(83.9%)’이 가장 큰 비중을 차지했으며, ‘환율 변동폭 심화(19.4%)’, ‘유가, 원자재가 상승으로 인한 생산단가 증가(12.9%)’, ‘통상분쟁 등 보호무역주의 강화(6.5%)’, ‘중국 등 후발국의 기술추격 심화(6.5%)’가 그 뒤를 이었다.

내년도 사업계획 수립 여부에 대해서는 응답업체의 88.5%가 ‘아직 계획을 수립하지 못했다’고 응답했으며, 사업계획 미수립의 주요 사유로는 ‘시장전망이 불투명해 매출목표?사업전략 수립 차질(56.0%)’을 가장 큰 이유로 꼽혔다.

광주상의 관계자는 “대내외 경기 부진에 따른 제조업 경기 악화, 수출 감소 등이 내년까지 지속될 것으로 예상됨에 따라 지역 기업들은 당장 내년도 경영방침 수립에도 많은 어려움을 겪고있다”면서 “코로나19 피해 극복과 더불어 기업들의 경영환경 개선, 경제 불확실성 대응을 위한 무역·투자지원 등의 대책 마련이 절실한 상황”이라고 말했다.

