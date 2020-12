한울원자력본부, 화재피해 장애인 가정에 집수리 '온정의 손길'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)는 지난 가을 화재로 피해를 입은 울진 지역 주민을 위해 긴급 집수리 지원에 앞장섰다고 29일 밝혔다.

지난 9월, 죽변면 소재 한 주택에서 거주하던 A씨는 보일러 과열로 인해 건물의 상당 부분이 소실되는 화재 피해를 입었다. 한울본부는 뇌병변장애를 앓고 있는 A씨의 어려운 상황을 듣고 피해 복구에 필요한 1500만원을 지원했다.

앞서 한울원전은 태풍 피해 가구 긴급 집수리도 지원했다.

지난 9월에 찾아온 태풍 마이삭으로 지붕에 큰 피해를 입은 취약계층 B씨는 뒤이어 북상하는 태풍 하이선이 오기 전 지붕 수리를 마쳐야했지만 형편이 녹록지 않았다.

지자체로부터 이같은 소식을 접한 한울본부는 다음 태풍이 오기 전에 긴급히 집수리해 주는 정성을 보였다.

