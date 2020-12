[아시아경제 김효진 기자] 웰컴금융그룹은 '제21기 웰컴금융그룹 방정환 장학생'을 모집한다고 29일 밝혔다.

지난 28일부터 장학생 모집에 나선 웰컴금융그룹은 지난 10년간 3000여명의 장학생에게 44억원이 넘는 장학금을 전달했다.

제21기 웰컴금융그룹 방정환 장학금은 복지장학금 및 성적장학금으로 구분해 모집한다. 중·고등학생 및 대학생(전문대 포함)이 대상이다.

신청 마감은 내년 1월12일 오후 6시다. 이메일 및 등기우편으로 접수 가능하다.

자세한 내용은 웰컴저축은행 및 웰컴금융그룹 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

