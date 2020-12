'병상부족' 고양시, 생활치료센터 설치·안심숙소 대폭 확대

킨텍스 카라반 30개 임시 생활 치료센터로 긴급 변경

중부대학교 기숙사 101실 안심 숙소로 확대 운영

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 코로나19 확산세로 병상이 부족해 오는 29일부터 캠핑카를 임시 생활 치료센터로 변경하고 대학으로부터 기숙사를 지원받아 안심 숙소를 확대하기로 했다.

고양시는 27일 "하루 확진자 수가 1000명 안팎으로 쏟아져 나와 사실상 이들을 모두 수용할 수 있는 병상이 한계치에 다다른 데 따른 조치"라며 이같이 밝혔다.

시는 임시 월 2000만 원의 예산을 투입, 기존 안심 숙소로 사용하던 36개의 킨텍스 카라반 중 30개를 생활 치료센터로 변경, 코로나19 확진자 중 병상 배정 대기 중인 무증상 및 경증환자들이 병상을 확보할 때까지 이용할 수 있도록 할 방침이다.

시 3개 보건소는 입소자들을 선별하고, 입소자 모니터링·식사 및 물품 제공·전담병원 이송 등의 업무를 수행한다.

또한, 최근 증가한 확진자 중 선행 확진자가 가족인 경우가 약 31.4%에 이르는 등 가족 간 확진이 발생함에 따라 안심 숙소 101개 실을 활용하며, 이는 기존 36개 실의 킨텍스 캠핑장 카라반 안심 숙소보다 65개 실이 늘어난 규모다.

안심 숙소는 최초 확진자를 제외한 나머지 가족에게 외부와 완벽히 차단된 자가격리 공간을 제공하고, 방이 부족하거나 동거인이 많은 가족에게 가족 간 접촉으로 인한 추가 감염 및 'n차' 감염을 사전에 막기 위해 지난 9월 22일부터 운영해오고 있다.

지난 14일부터 22일까지, 미이송된 고양시 코로나19 확진 환자는 총 73명으로 파악됐다.

이재준 고양시장은 "코로나19 3차 대유행이 현실화되면서 병상 부족은 곧바로 확진자 관리 소홀 및 가족 간 감염으로 이어질 수 있는 것"이라면서 "힘든 상황에서도 우리 시를 위해 어려운 결정 해주신 중부대학교 관계자들과 학생들에게 진심으로 감사하다"고 전했다.

한편, 기초자치단체가 대학 기숙사를 안심숙소로 운영하는 사례는 고양시가 처음이다.

고양=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr