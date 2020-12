이신씨 별세. 종화(CJ주식회사 부사장), 은선(KG에듀원 패스원평생교육원 차장), 종일(이데일리 사회부 기자) 부친상. 26일 오전 1시50분. 서울 서초구 반포동 서울성모병원장례식장 1호실. 발인 28일 오전 9시30분. 서울 서초구 원지동 서울추모공원.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr