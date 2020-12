물류관리의 자동화 ‘스마트 물류창고’ 특허출원 증가

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 물류의 입고·보관·출고 등 전체 과정을 자동화하는 ‘스마트 물류창고’ 관련 특허출원이 늘고 있다.

27일 특허청에 따르면 물류창고 자동화 관련 특허출원은 2015년 44건에서 2019년 66건으로 최근 5년간 연평균 10.7% 증가한 것으로 나타났다.

출원된 기술별로는 물품을 선반에 입고 및 출고하기 위해 이동시키는 입출고 관련 기술이 121건(전체의 44%)으로 가장 많았다.

이어 물품이 적재돼 보관되는 선반·랙 관련 기술 71건(26%), 물품을 선반에 수납 및 인출하기 위한 피킹(picking) 관련 기술 55건(20%), 물품 정보를 자동으로 저장 및 관리하는 재고관리 관련 기술 24건(8%) 등이 뒤를 이었다.

2015년~2019년 스마트 물류창고 관련 특허는 내국인이 163건(59%), 외국인이 113건(41%)을 각각 출원했다.

내국인 출원에선 중소기업이 83건으로 전체의 30%를 차지했고 개인 54건(19%), 대학 및 연구소 16건(6%), 대기업 10건(4%) 등이 뒤를 이었다.

특허청 유준 운송기계심사과장은 “최근 물류의 효율적 관리 필요성이 강조되면서 정부도 디지털 뉴딜의 일환으로 ‘스마트 물류창고’ 인증 및 지원을 강화하고 있다”며 “이러한 추이를 감안할 때 물류창고의 자동화 기술과 관련 특허출원도 당분간 가파르게 성장할 것으로 예상된다”고 말했다.

