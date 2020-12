경북 중소기업, 3곳 중 1곳은 육아휴직·출산휴가 '남의 일'

경북도, 중소기업 청년 근로자 324명 대상 실태조사 … 42% 이직 경험

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도내 중소기업에서 3곳 중 1곳은 육아 휴직과 출산 휴가를 시행하지 않는 것으로 조사됐다.

또한 청년 근로자들 10명 가운데 4명 이상 벌써 이직을 경험했고, 이직 이유는 장래성과 임금에 대한 불만이 가장 많았던 것으로 파악됐다.

27일 경북도에 따르면 이같은 사실은 도내 중소기업에 근무하는 19~39세 청년 324명을 대상으로 실시한 중소기업 청년 근로자 실태조사 결과다. 이번 조사는 직무만족도, 복지제도, 근로환경 등 6개 항목 77문항으로 구성됐다.

주요내용을 살펴보면, 직무만족도와 관련해 근무환경(5.48점)과 대인관계(5.32점)에서는 만족스럽다고 답했으나, 기업의 장래성(4.57점)과 임금(4.51점) 부분에서는 만족스럽게 느끼지 않는 것으로 응답했다.

복지혜택 및 업무환경과 관련, 연차휴가제도와 정기건강검진은 각각 88.6%, 80.8%로 대부분의 중소기업에서 시행하고 있으나 육아휴직(34.1%)과 출산휴가(29.9%)는 중소기업 3곳 중 1곳은 시행하지 않은 것으로 나타났다.

청년 근로자 이직과 관련, 청년 근로자의 42.2%가 이직경험이 있는 것으로 나타났다. 이직 횟수는 1회 43%, 2회 33.3%, 3회 16.3% 순이었다. 이직사유로는 임금수준 불만족이 27.5%로 가장 높으며, 전공·적성의 불일치 13.8%, 근로환경 불만족 13.1% 순으로 나타났다.

특히 20~24세 청년의 경우 임금수준 불만족(13.3%)보다 전공·적성 불일치(20%)로 인한 이직이 더 많았다.

청년 근로자의 평균근속기간은 1~2년 미만 32.1%, 2~3년 미만 22.6%, 6개월~1년 미만 16.8% 순이었다. 근속기간에는 학력별로 큰 차이를 보였는데 1년 미만 근무한 청년 중 고졸 이하가 39.3%, 10년 이상 근무한 청년 중 전문대졸이 70.4%로 각각 가장 많은 비중을 차지했다.

청년들이 원하는 권익증진 시책으로는 고용환경개선이 31.2%로 가장 많았다. 다음으로 주거안정 지원 13.6%, 생활안정 지원과 청년 복지증진이 각 10.3% 순이었다.

청년들이 원하는 문화·여가활동 시책으로는 문화여가 비용지원이 36.2%로 가장 높게 나타났으며, 다양한 프로그램 개설 18.9%, 청년활동공간 17.5% 순이었다.

박시균 경상북도 청년정책관은 "코로나19 사태로 인해 중소기업과 청년들 모두 어려운 상황"이라며 "이번 실태조사 결과를 바탕으로 맞춤형 청년정책을 추진해 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr