[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 부산경남본부 통도사휴게소는 최근 코로나19 대유행에 따라 연말연시 기간에 고강도 방역대책을 수립·시행하고 있다고 27일 밝혔다.

통도사휴게소는 고객이 음식을 주문하는 시스템을 '키오스크' 완전 무인 결제시스템을 구축하는 한편 좌석을 2분의 1로 축소 운영하고 있다. 이와 함께 5인 이상 동반 이용을 금지하는 한편 입·출구를 분리했다.

휴게소 관계자는"코로나19가 사라지는 날까지 고객님들의 즐겁고 안전한 여행을 위해 휴게소의 공익적 역할에 최선을 다할 것"이라고 다짐했다.

