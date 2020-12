코로나 시대 혼자서도 그럴싸한 1인가구 생활가전

[아시아경제 조유진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)를 계기로 방역ㆍ위생 관념의 변화가 시장 확대로 이어지고 있다. 특히 혼자서 의식주를 해결해야 하는 1인가구를 겨냥해 위생과 살균을 도와주는 소형 생활가전 제품들이 인기를 얻고 있다.

바우젠의 전해수기는 1~2인 전용 사이즈로 출시돼 공간 차지가 적다. 수돗물을 용기에 담고 사용 용도에 따라 1분 혹은 3분간 가동하면 살균과 탈취가 가능한 전해수를 만들 수 있다. 스마트 제어 기술로 식품의약안전처 기준 살균수 적정 농도 200ppm 이내의 전해수가 만들어진다. 200ppm을 초과하면 자동으로 작동이 멈춰 안전한 사용이 가능하다.

대중목욕탕이나 피부과 방문이 꺼려진다면 루루벨의 셀워터 샤워기를 추천한다. 루루벨이 독자 개발해 세계 최초 국제 특허 등록한 셀워터 기술은 패키지 제품에 포함된 버블 부스터를 통해 모공 속 노폐물 제거 효과가 높은 마이크로 버블을 생성한다. 한국피부임상과학연구소와 더마프로, 피부과학연구소를 통해 다양한 임상 실험을 거쳐 기능을 인정받았다. 샤워기 연결 즉시 사용 가능하며 공간을 차지하지 않고 혼자서도 쉽게 설치할 수 있다.

기존 제품 대비 40% 이상 크기를 줄인 코웨이 아이콘 정수기는 1인 가구에 공간 활용도가 높다. 코로나19 시대에 개인 방역의 중요성에 맞춰 자가관리 기능을 강화하고, 각종 살균 장치를 적용했다.

코로나19는 ‘집콕’의 일상화 나아가 ‘홈쿡’ ‘홈카페’라는 트렌드를 만들었다. 음식점 내 취식이 어렵고 배달 및 포장만 가능해지면서 직접 음식을 만들어 먹는 사람들이 증가하고 있다. 적은 양을 조리해야 하는 프로자취러에게 작은 사이즈의 조리기구, 용품들이 사랑받고 있다. 저렴한 가격에 편리함은 극대화해 구매욕을 더욱 자극한다.

쿠쿠전자는 1인 가구를 위한 소담 밥솥을 출시했다. 코드와 밥솥 뚜껑이 분리돼 취사 후 밥을 따로 그릇에 덜지 않은 상태로 바로 먹을 수 있다. 1.3kg로 무게도 가볍다. 위니아 전자가 내놓은 클라쎄 달인 레인지는 1인 가구의 라이프스타일을 적극 반영했다. ‘혼밥의 달인’ ‘해동의 달인’ ‘조리의 달인’ 등 1인 식사 용량을 반영한 실용적 기능을 넣었다. 1,2구 인덕션, 소형 에어프라이어, 미니화로 등은 집에서 고깃집의 분위기를 느끼도록 해준다.

